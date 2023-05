Resposta em curto prazo e resgatar o Inter de 2022 são as tarefas de Mano Menezes após nova derrota

publicidade

Ao perder por 2 a 0 para o América-MG, nas oitavas da Copa do Brasil, o Inter chegou a sua quarta derrota consecutiva na temporada, o pior momento do técnico Mano Menezes desde que chegou ao Beira-Rio. Depois de uma conversa com jogadores, o treinador concedeu entrevista coletiva e afirmou que a equipe precisa dar uma resposta em curto prazo para aplacar a má fase. Além disso, o presidente Alessandro Barcellos comentou que a comissão técnica precisa também resgatar as performances do time de 2022 para que o Colorado tenha futuro neste ano.

"A conversa que tivemos foi de um grupo que entendeu o que estamos passando. Não podemos ter mais quedas. Já descemos o máximo que poderíamos descer. Agora precisamos dar uma resposta em curto prazo. O futebol é parecido em todos os lugares e, quando você consegue confiança, os jogadores médios crescem. Temos de recuperar essa confiança e ela só virá com resultados, que precisam ser conquistados num curto espaço de tempo", analisou Mano.

O presidente Alessandro Barcellos foi questionado sobre a possibilidade de Mano Menezes ser dispensado e sobre a capacidade do técnico de resolver os atuais problemas do Inter. O dirigente entende que o treinador já passou por momentos de dificuldade na carreira e que pode dar uma resposta adequada para a má fase colorada. "Nós acreditamos neste grupo de atletas. Nós acreditamos que o plantel é suficiente para mudar. Nós tivemos em 2022 um Inter propositivo, que fez muitos gols e tomava poucos. Eu enxerguei este Inter e é sobre esta equipe que conversamos lá dentro para tentar resgatar", argumentou.

Ao menos por enquanto, Barcellos não considera a demissão de Mano. "A solução é trabalhar. Não dá para tirar todo mundo, dispensar os 35 atletas e mais a comissão técnica. A história já mostrou várias vezes que isso não funciona e como foram em várias ocasiões nem vou exemplificar. Nós temos duas decisões (Gre-Nal e Metropolitanos) e teremos de tratá-las como elas são", resumiu.

