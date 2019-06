Roberto e Klaus disputam vaga de Emerson Santos no Inter

publicidade

O técnico Odair Hellmann não poderá contar contra o Bahia com o suspenso Emerson Santos, que recebeu o terceiro cartão amarelo após o apito final na derrota para o Vasco por “reclamar ostensivamente contra as marcações da arbitragem” de Heber Roberto Lopes. Com isso, as opções são Roberto, de 21 anos, criado na base do Inter, e Klaus, de 25 anos, contratado do Juventude em 2016.

Se depender da utilização dos jogadores, a tendência é que Roberto seja o escolhido, apesar de não atuar desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando os reservas do Colorado perderam para a Chapecoense, em Santa Catarina, por 2 a 0. Desde o começo da temporada, o zagueiro nascido em Porto Alegre esteve em campo em sete oportunidades, com cinco vitórias e duas derrotas, segundo dados do site O Gol. Com o jovem na equipe, o time sofreu seis gols, dois no Brasileirão e quatro no Gauchão.

Klaus leva vantagem em, pelo menos, um aspecto na disputa pela vaga de Emerson Santos, já que Rodrigo Moledo segue em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda. O último jogo do defensor foi há 11 dias. O zagueiro foi utilizado pelo técnico Ricardo Colbachini na vitória sobre o Santa Cruz-PE, por 3 a 0, pelo Brasileirão de Aspirantes.

Além da partida, Klaus disputou outros dois jogos com o Colorado. Vitória contra o São Luiz, por 1 a 0, na estreia na temporada, e no jogo subsequente, derrota para o São José, por 2 a 0, na segunda rodada do Gauchão.

A montagem do time para enfrentar o Bahia iniciou com um treino na manhã de domingo. Quem atuou na derrota para o Vasco da Gama, na sexta-feira, realizou trabalho regenerativo, na academia e, depois, com uma leve corrida pelos gramados do CT. Os demais realizaram exercícios de transição e um tático com Odair Hellmann.

Além de Emerson Santos, Odair não poderá contar com Rodrigo Dourado, em recuperação, Paulo Guerrero e Iago, que estão servindo as suas seleções. O jogo contra o Bahia está marcado para esta quarta-feira, às 21h30min, no estádio Beira-Rio. Após oito rodadas, o Colorado é o sétimo com 13 pontos.

• Jogos de Klaus em 2019

20/01 – Gauchão - Inter 1x0 São Luiz - vitória

27/01 – Gauchão – Inter 0x2 São José - derrota

30/05 – Aspirantes – Inter 3x0 Santa Cruz-PE - vitória

• Jogos de Roberto em 2019

20/01 – Gauchão - Inter 1x0 São Luiz - vitória

27/01 – Gauchão – Inter 0x2 São José - derrota

10/03 – Gauchão – Inter 2x0 Aimoré - vitória

17/03 – Gauchão – Grêmio 1x0 Inter - derrota

31/03 – Gauchão – Caxias 1x2 Inter - vitória

06/04 – Gauchão – Inter 2x0 Caxias - vitória

27/04 – Brasileirão – Chapecoense 2x0 Inter – derrota