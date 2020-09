Rodinei e Pedro Henrique testam positivo para Covid-19 e desfalcam o Inter

publicidade

O Inter confirmou mais dois diagnósticos positivos de Covid-19 no elenco antes do duelo contra o São Paulo, neste sábado. Na nova atualização, confirmada pela assessoria de comunicação do colorado, o lateral Moisés e o zagueiro Pedro Henrique foram confirmados com o coronavírus.

Na lateral-direita, o Inter de Eduardo Coudet terá Heitor na função. Já a dupla de zaga será formada por Zé Gabriel Victor Cuesta. O Inter já está escalado para duelo.

Antes do Gre-Nal pela Libertadores, o Inter já havia confirmado dois diagnósticos da doença. O lateral Uendel e o volante Rodrigo Dourado testaram positivo para Covid-19 e desfalcaram a equipe no clássico.

Sem estes atletas, o Inter encara o São Paulo neste sábado, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. A partida acontece no estádio Beira-Rio, a partir das 19h.