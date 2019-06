Rodrigo Moledo volta antes do previsto e pode ficar à disposição contra o Vasco da Gama

publicidade

* Com informações do repórter Cristiano Silva



Antes do período previsto, que era de três semanas, e exatamente 15 dias depois do Inter anunciar uma lesão muscular na coxa direita de Rodrigo Moledo, o zagueiro retomou as atividades com bola na manhã desta terça-feira. O jogador de 31 anos ainda não está 100% liberado, pois segue sob os cuidados do departamento médico. Dependendo da reação do organismo do defensor a carga de exercícios, ele pode ficar à disposição para o jogo de sexta-feira contra o Vasco da Gama. A confirmação ocorrerá durante a semana.

Moledo sofreu a lesão muscular na partida contra o CSA, no dia 19 de maio, ao se chocar com o Marcelo Lomba em um lance aos nove minutos de partida. Desde então, passou a realizar tratamento e ficou de fora dos dois jogos contra o Paysandu, pelas oitavas da Copa do Brasil, do empate contra o Santos e da vitória sobre o Avaí, pelo Brasileirão. Emerson Santos foi o titular em todos e teve bom desempenho.

O trabalho desta terça-feira sob o comando de Odair Hellmann foi exclusivamente para os jogadores que não estiveram em campo na vitória sobre o Avaí, no domingo. Eles realizaram uma atividade em campo reduzido onde só podiam dar um toque. Na sequência, aprimoraram as finalizações, cruzamentos e passes.

⚽️👏 Ótima troca de passes do time laranja e gol no trabalho técnico. #VamoInter pic.twitter.com/sV5lq8jMEO — Sport Club Internacional (@SCInternacional) 4 de junho de 2019

Os titulares na sétima rodada do Campeonato Brasileiro trabalharam na sala de musculação. Na parte final, foram até os gramados do CT para realizar uma leve corrida. Alguns jogadores ainda jogaram futevôlei.

O grupo colorado volta aos treinamentos na quarta-feira, às 9h30min. Na quinta, a atividade será às 10h30min. No período da tarde, o elenco viaja para o Rio de Janeiro. Na sexta-feira, às 20h30min, o Inter enfrenta o Vasco da Gama, às 20h30min, em São Januário.