Saída de executivo fortalece Mano Menezes no Inter

“Se estou aqui, é porque tenho conhecimento e bagagem para o Inter, e também penso que o Internacional é o clube certo para me ajudar.” A frase da apresentação de Mano Menezes em abril de 2022 sublinha, mesmo 12 meses depois, a força do treinador em quem a diretoria renova as esperanças em tirar o time do momento delicado em que se encontra. Depois do preparador físico Jean Carlo Lourenço, os últimos a pagarem a conta foram o diretor executivo William Thomas (que indicara o preparador) e o coordenador técnico Sandro Orlandelli, demitidos ontem, contrariando a expectativa pela saída do técnico.

A segunda-feira pós-Gre-Nal foi movimentada entre o CT Parque Gigante, onde Mano comandava o treino, e o estádio Beira-Rio, onde o presidente Alessandro Barcellos esteve horas reunidos com o Conselho de Gestão. O treinador esteve presente duas vezes no recinto, sugerindo que sua saída não se daria dessa vez. Por volta das 18h35min, o mandatário colorado, passadas 22 horas do final do Gre-Nal, se manifestou pela primeira vez.

“Entendemos que tínhamos que fazer mudanças para voltar a ter rendimento e resultado. A análise não foi feita em um dia, mas em todo um período,” disse o dirigente que explicou tampem porque decidiu não mexer no comando do vestiário: “Estamos confiando muito no trabalho da atual comissão técnica e naquilo que é possível se reverter nesse próximo período.”

A revalidada aposta na continuidade do trabalho de Mano à frente do time indica a manutenção também de uma parceria de um treinador que voltou ao clube em busca de uma retomada na carreira e uma diretoria com sete meses de gestão pela frente, com três competições a disputar em busca de um título que há tempos o clube almeja.

Ainda no domingo, na mesma zona mista onde Thomas não conseguiu ser convincente na permanência de Mano, a voz do capitão do time já era um indício de que o grupo se opunha à mudança de comando. “Sou totalmente contra o rompimento de trabalho no meio da temporada. Nós juntos temos que ajeitar isso e vamos seguir trabalhando para sair desse momento”, falou o meia Alan Patrick, ainda abatido pelo resultado negativo diante do maior rival.