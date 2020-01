Sarrafiore projeta sequência maior como titular do Inter

publicidade

Mais uma vez, Martín Sarrafiore mostrou-se contente com a sua primeira atuação como titular do Inter em 2020. Na vitória sobre o Juventude, em Caxias, por 1 a 0, Sarrafiore começou a partida e jogou os 90 minutos, algo raro ao longo de todo o ano passado, enquanto torcedores pediam testes e minutagem para o argentino.

Além disso, Sarrafiore projetou uma sequência maior como titular do Inter, especialmente nesses primeiros jogos, quando o Colorado tem uma maratona até a primeira partida pela pré-Libertadores, no dia 4 de fevereiro, diante do Universidad do Chile. "É bom começar o ano ajudando. Tento trabalhar da melhor maneira para estar aà disposição. Vamos trabalhar para jogar a maior quantidade possível", frisou.

O argentino também citou as dificuldades encontradas pelo Inter diante do Juventude, mesmo com a vitória. Tratou as adversidades como algo "normal", mas também destacou os pontos positivos. "Era o primeiro jogo do ano. Fizemos uma boa partida, com muita intensidade. Foi mérito nosso, temos que manter essa pressão que o Coudet quer", frisou.

O Inter estreou vencendo fora de casa, dando uma ideia do que deve ser o time de Coudet jogando longe do Beira-Rio. Segundo Sarrafiore, a ideia de jogo será sempre a mesma, independente do local da partida. "Vamos sempre tentar conseguir os três pontos. O campo não estava em melhores condições, mas conseguimos fazer isso da melhor maneira", elogiou.

O Inter entra em campo novamente no domingo, às 19h, para enfrentar o Pelotas, no Beira-Rio. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.