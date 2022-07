Sem Rodrigo Moledo, Inter divulga relacionados para enfrentar o Athletico-PR

publicidade

O Inter divulgou, no início da tarde desta sexta-feira, os jogadores relacionados para enfrentar o Athletico-PR pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Preservado, Rodrigo Moledo não viaja a Curitiba. Além do zagueiro, Mano Menezes não poderá contar com o meia-atacante Taison, que foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda, e o meio-campista Estêvão, que estava com Covid-19, mas já testou negativo para a doença.

📝 Jogadores relacionados para a partida contra o Athletico-PR. #VamoInter pic.twitter.com/NUuKR63qIG — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 15, 2022

Em contrapartida, Alemão está de volta. Recuperado de sintomas gripais, o atacante deve ser titular na Arena da Baixada. Ele desfalcou o Colorado na vitória contra o América-MG na última rodada do campeonato nacional.

A provável escalação colorada contra o Furacão tem: Daniel; Heitor, Vitão, Kaique Rocha e Moisés; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena e Maurício (Boschilia); Pedro Henrique e Alemão (David).

Com 28 pontos, o Inter está na 3ª colocação do Brasileirão. Uma vitória diante dos paranaenses neste sábado, às 16h30, pode colocar os gaúchos na liderança da competição.

