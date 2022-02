Sequência de jogos sem vencer precipita crise no Inter

publicidade

Ninguém exigiria que, após cinco rodadas de Gauchão, o Inter apresentasse um futebol vistoso, com um time praticamente pronto. Por outro lado, também não se imaginava uma sequência de três jogos sem vencer, com um desempenho tão fraco. Após empates com São Luiz e Novo Hamburgo e derrota para o Ypiranga (com força máxima em dois dos três jogos), o Inter vive um ensaio de crise logo neste início de temporada.

Nas arquibancadas (e nas redes sociais), a torcida não esconde seu descontentamento. São muitos os alvos específicos, em termos de jogadores, mas a insatisfação é geral. O técnico Alexander Medina, que chegou há apenas um mês, já tem um grande problema para resolver. Alguns diagnósticos ele começou a fazer após o jogo de quarta-feira, contra o Novo Hamburgo.

“É um processo. Não é da noite para o dia, não é somente apertar um botão e tudo vai mudar. Estamos na busca de um melhor rendimento, de uma melhor harmonia entre defesa e ataque”, comentou o treinador.

Medina admitiu que o time está com os setores muito distantes entre si em campo, o que gerou falhas defensivas e desajuste para atacar. “Muitas vezes nos equivocamos no caminho para atacar. Tivemos momentos bons, mas precisamos mais. Temos que ter regularidade e constância. É preciso trabalhar, encarar de frente a situação. Não há outra receita”.

O uruguaio não confirmou, mas o Inter deve ir com uma escalação alternativa ao Centenário, amanhã, para enfrentar o Caxias. “Estou no clube há 30 dias e estamos trabalhando nossa forma de jogar, nosso estilo. Os jogadores evoluíram taticamente, tecnicamente, e no tema de mentalidade também. Há muitos jogadores que carregam processos de anos anteriores que não foram bons”, lamentou.

Ontem à tarde, o Inter enfim anunciou a contratação do volante Gabriel, que vem do Corinthians. O volante Bruno Gomes e o lateral-direito Fabrício Bustos também estão acertados, e a direção corre atrás de atacantes pelos lados – o clube está no aguardo da resposta do Midtjyilland, da Dinamarca, sobre o pedido de empréstimo de Marrony. Segundo a imprensa argentina, o Boca Juniors recusou mais uma oferta colorada por Villa.