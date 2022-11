Taison não garante permanência no Inter para 2023: "Vou decidir da melhor forma"

publicidade

Com contrato até abril de 2023, Taison não garantiu permanência no Inter para a próxima temporada. O meia-atacante revelou já ter recebido propostas para deixar o Beira-Rio e que vai decidir o seu futuro da "melhor forma".

"Eu vou para minha casa descansar. Não sei se devo permanecer ou não. Se tiver que acontecer, de permanecer, vou pensar bem. Tenho contrato até abril. Já tive propostas de outros clubes. Vou decidir da melhor forma", disse o camisa 7, após a goleada contra o Palmeiras.

Bastante criticado em alguns momentos, como na eliminação da Sul-Americana para o Melgar, Taison falou sobre os momentos difíceis que passou pessoalmente. O jogador sofreu bastante com as perdas do irmão e do pai neste ano.

"Aconteceram coisas que ninguém quer que aconteça. Perdi meu pai, perdi meu irmão. Tive meu filho que nasceu agora. Às vezes, as pessoas não entendem o que passamos no dia a dia e isso me magoou muito", finalizou.

Veja Também