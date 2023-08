Valencia minimiza discussão com Luiz Adriano: “essas coisas acontecem 10 mil vezes”

publicidade

A discussão entre os atacantes Luiz Adriano e Enner Valencia, no fim da partida contra o Corinthians pelo Brasileirão, gerou muitos comentários e especulações. Quem viu a conversa acalorada, depois que Luiz Adriano empatou o jogo com assistência do equatoriano, ficou sem entender. Após o debate, Valencia ainda empurrou o coordenador técnico, Magrão.

Em entrevista à ESPN Equador, Valencia falou sobre o caso. O atacante minimizou o episódio, que classificou como coisa normal de pós-jogo.

“Tem hora que a gente perde um pouco o controle. Foi uma pequena discussão. A língua talvez [tenha contribuído]. Falei para ele não me agarrar, que queria ir embora e ele não estava me entendendo. Havia uma palavra cruzada", afirma.

“Eu digo a quem me pergunta que essas coisas acontecem 10 mil vezes depois de um jogo, nos vestiários. Desta vez, saiu na câmera e foi um boom. No dia seguinte conversamos e ficou tudo tranquilo, resolvido”.

Virada sobre o River

Na entrevista, Enner Valencia falou ainda sobre a classificação colorada em cima do River. Para o centroavante, o clima criado pela torcida antes do jogo foi importante para a motivação do elenco.

“Senti essa responsabilidade e a recepção que recebemos antes foi espetacular; não podíamos deixar de deixá-los felizes. Isso nos motivou, além do fato de que um dos melhores times da América do Sul estava à nossa frente.”