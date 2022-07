Vice de futebol diz que Inter não tem negociação em andamento para centroavante

publicidade

O vice de futebol do Inter, Emílio Papaléo Zin, afirmou neste domingo em entrevista ao programa Concentração, da Rádio Guaíba, que o time não tem no momento negociações em andamento para um novo centroavante, mas destacou que o clube segue atento no mercado.

Durante a entrevista, o vice também comentou o empate de 1 a 1 do Inter nesse sábado contra o Ceará pelo Brasileirão. Na avaliação de Papaléo, o jogo foi afetado negativamente pela arbitragem, mas trouxe um resultado positivo para o Colorado. "Jogamos com um time descaracterizado. Mas dentro das circunstâncias do jogo. Embora um erro de arbitragem que influenciou no resultado da partida, foi um bom resultado".

Papaléo definiu o jogo do Inter contra o Colo-Colo na próxima terça-feira pelas oitavas de final da Sul-Americana como o mais importante do clube este ano. "No final da tarde de hoje (domingo) vamos fazer uma avaliação dos jogadores que foram poupados. A mobilização é muito grande e já temos mais de 30 mil ingressos vendidos", disse.

Na Série A do Brasileirão, o Inter no momento está na 5ª colocação, com 25 pontos (um a menos que o Corinthians, na 4ª posição). O líder, Palmeiras, tem 29 pontos.

