Wanderson é dúvida no Inter para jogo contra o Goiás

Após realizar uma atuação de luxo na vitória sobre o Flamengo, Wanderson passou a ser dúvida do Inter para o duelo desta quarta-feira contra o Goiás, agendado para as 20h30min, no estádio da Serrinha. De acordo com o clube, o atacante sofreu um leve entorse no joelho e no tornozelo direitos contra o Flamengo. Ele será reavaliado pelo departamento médico diariamente até a viagem para Goiânia.

Nesta segunda-feira, o jogador participou de um treinamento físico com o grupo colorado. Para quem atuou na partida de sábado, a atividade foi apenas regenerativa. Já os reservas foram separados em dois times e treinaram com bola.

#Inter | Sem colete: Emerson Júnior; Heitor, Moledo, P. Victor e Thauan Lara; Caio Vidal, Maurício, Edenilson, Liziero e Taison; Alemão.



Colete branco: Keiller; Méndez, Kaique e Moisés; M. Dias, Johnny, L.Ramos, Bruno Gomes, Wesley , Pedro Henrique e Cadorini. @FutebolGuaiba pic.twitter.com/beQw76ObIS — Marcelo Salzano (@marcelosalzano) June 13, 2022

Caso não possa contar com Wanderson, Mano Menezes terá algum trabalho para escolher o eventual substituto, principalmente porque ele tem sido o único atacante que faz gols na equipe. Pedro Henrique seria uma opção. Caio Vidal, pouco aproveitado por Mano, está na lista, mas é improvável que atue como titular diante do Goiás.

Quem não poderá estar com a equipe em Goiânia é Taison e Carlos De Pena. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e desfalcarão a equipe. Em compensação, o comandante colorado terá novamente Edenilson à disposição. O meio-campista cumpriu suspensão e voltará naturalmente ao time.