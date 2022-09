Wanderson desfalca o Inter na partida contra o Atlético-GO

publicidade

*Com informações do repórter Cristiano SIlva, da Rádio Guaíba

O técnico Mano Menezes não poderá contar com Wanderson para a partida contra o Atlético-GO pela 27ª rodada do Brasileirão. O atacante, que saiu no intervalo da vitória do Inter diante do Cuiabá por desconforto muscular na coxa direita, não treinou durante toda a semana. Nesta sexta-feira, no CT Parque Gigante, o jogador fez trabalhos específicos na academia.

Para o lugar do camisa 11, Pedro Henrique deverá ser o escolhido. O meia-atacante, que deu o passe para o gol de Alemão no último sábado, treinou entre os titulares na atividade de quinta-feira. Johnny, convocado para a seleção dos Estados Unidos, também será desfalque contra o Dragão. Após cumprir suspensão, Carlos de Pena, de contrato renovado, deve retornar à equipe.

O provável time colorado tem: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena (Alan Patrick) e Maurício; Pedro Henrique e Alemão.

Com 46 pontos, o Inter ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Caso derrote os goianos na segunda-feira, às 20h, em Goiânia, o Colorado poderá diminuir a distância para o líder Palmeiras, que, hoje, é de oito pontos.

Veja Também