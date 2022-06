Jovem atacante do Botafogo é capa de jornal na Espanha como alvo do Real Madrid

publicidade

O atacante Matheus Nascimento, jogador de 18 anos do Botafogo e da Seleção Brasileira Sub-20, estampou a capa da edição desta sexta-feira do jornal As, um dos diários esportivos mais importantes da Espanha. A reportagem coloca a joia do clube alvinegro na mira do Real Madrid e compara o atleta a Benzema, um dos ídolos da história recente da equipe madrilenha.

Segundo a publicação, o time espanhol vê o negócio como uma oportunidade de "comprar um Benzema para o futuro", citando a iminente aposentadoria do centroavante francês - que no fim do ano completará 35 anos. O veículo revela ainda que Matheus Nascimento faz parte da "agenda mágica" do olheiro Juni Calafat, o mesmo responsável por sugerir Vinícius Júnior, Rodrygo e o uruguaio Federico Valverde ao clube espanhol.

"No caso de Matheus se valoriza que é um 9 moderno, alto (1,84m) e magro, com boa capacidade técnica e capacidade para se associar com os extremas e com os jogadores que chegam do meio. Nisso tem características que se aproximaram mais de Benzema, que mescla gols com arte, do que a Jovic e Mariano, dois centroavantes que jogam fixos na área".

Os planos do Real Madrid para Matheus Nascimento seriam de colocá-lo no Castilla, equipe de aspirantes do clube e comandada pelo ex-atacante Raúl González, uma das lendas do time espanhol, para o desenvolvimento do seu futebol. Trajetória semelhante foi realizada por Vini Jr. e Rodrygo antes de brilharem no título da Liga dos Campeões sobre o Liverpool.

O As aponta que o jogador é avaliado em 7 milhões de euros (R$ 38,6 milhões) pelo site Transfermarket, um dos mais conhecidos em estimativas de transações. No entanto, o periódico destaca que a multa rescisória do atacante é de 50 milhões de euros (R$ 275 milhões) e o Real Madrid precisaria abrir o bolso para tirá-lo do Botafogo, dono de 60% dos direitos da jóia.

Matheus Nascimento estreou profissionalmente com a camisa do Botafogo em 2020, com apenas 16 anos, no empate por 2 a 2 com o Corinthians, pelo Brasileirão. De lá para cá, passou a maior parte do tempo nos juniores, onde já empilhou mais de 150 gols e se consolidou entre os titulares da seleção brasileira sub-20. Subiu ao time principal do alvinegro carioca neste ano e ainda aguarda uma chance com o técnico Luís Castro entre os titulares.

