Juventude confirma quatro casos positivos de coronavírus

O Esporte Clube Juventude confirmou por meio de nota, na tarde desta sexta-feira, que quatro integrantes do time tiveram testes positivos para coronavírus. Segundo o clube, os jogadores Marcelo Carné, Gustavo Bochecha e Gabriel Terra, além do técnico Pintado, foram imediatamente afastados e seguirão em isomento social pelos próximos 15 dias devido ao diagnóstico positivo do vírus.

A delegação se encontra em Curitiba para o jogo contra o Paraná, pela Série B. Os quatro integrantes já realizaram a contra-prova do exame, com resultado positivo.

No último sábado, o Juventude enfrentou o CRB, de Alagoas, pela primeira rodada da Série B. Três dias antes, o adversário do clube da Serra havia enfrentado o CSA na final do Estadual, que na terça-feira passada revelou que 18 atletas estavam com a Covid-19. Também na terça-feira, antes do jogo contra o Oeste, 24 jogadores do CRB realizaram testes para detectar o novo coronavírus e nenhum teve resultado positivo.