Luan mostra marcas de sangue na roupa ao se pronunciar pela primeira vez após agressão

O atacante Luan, do Corinthians, pronunciou-se pela primeira vez após ter sido agredido por um grupo de torcedores na madrugada desta terça-feira (4), em um motel na Barra Funda, em São Paulo. Pelas redes sociais, o jogador publicou uma foto em que aparece com a bermuda ensanguentada. "Não é só futebol...", escreveu na legenda.

Segundo informações da RecordTV, Luan estava em uma suíte do motel Caribe, acompanhado de nove pessoas, quando foi surpreendido por um grupo de torcedores organizados, que o agrediram.

Em nota, o Corinthians disse ter recebido "com tristeza e indignação" a notícia da agressão dos "supostos torcedores" contra o atleta do clube e afirmou que está oferecendo suporte a Luan.

"Depois de mais um repugnante caso de violência, o Corinthians lamenta o atual momento de intolerância que domina o futebol brasileiro. Nada justifica a agressão covarde sofrida pelo atleta", declarou o clube.

Aos 30 anos, Luan tem contrato com o Alvinegro até dezembro deste ano. Vindo do Grêmio no início de 2020, o meia-atacante foi contratado a peso de ouro, por cerca de R$ 28 milhões, mas nunca conseguiu um desempenho de alto nível e não entra em campo pelo Corinthians desde fevereiro do ano passado.