Lula vai ao treino da Seleção feminina de futebol, no Mané Garrincha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita neste sábado (1º) o treino da Seleção Brasileira feminina de futebol, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A ministra do Esporte, Ana Moser, acompanha o chefe do Executivo. No domingo (2), às 10h30, o Brasil joga contra o Chile, no último compromisso antes da viagem à Austrália para disputar a Copa do Mundo.

Lula não assistirá à partida da Seleção. O petista estará em Salvador, onde participa das comemorações de 2 de julho, dia em que os baianos comemoram a Independência do Brasil. Na segunda-feira (3), Lula estará na cidade de Ilhéus para anunciar o início das obras da ferrovia de integração leste-oeste.

Durante a primeira fase da Copa do Mundo, a seleção brasileira fará todos os três jogos na Austrália. A estreia será em uma segunda-feira, dia 24 de julho, às 8h da manhã, contra o Panamá, em Adelaide; o segundo jogo é contra a França, partida crucial para encaminhar a classificação em primeiro lugar do grupo, que será no dia 29, sábado, às 7h da manhã, mesmo horário da partida contra a Jamaica na quarta-feira, dia 2 de agosto.

A classificação em primeiro lugar do grupo afasta a possibilidade de um confronto com a Alemanha, considerada uma das favoritas ao título, já nas oitavas de final, sendo mais provável enfrentar a Coreia do Sul, Colômbia ou Marrocos.