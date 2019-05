Messi admite que ainda não se recuperou de derrota para o Liverpool

publicidade

O capitão do Barcelona, Lionel Messi, confessou nesta sexta-feira que ainda está se recuperando do "duro golpe" sofrido na eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões para o Liverpool. Em entrevista nesta sexta-feira, o argentino, no entanto, pediu foco para buscar o título da Copa do Rei, neste sábado, para "terminar bem" a temporada.

"Foi um golpe duro que recebemos tanto eu como todos no vestiário, foi difícil levantar novamente, acho que deu para ver isso nas nossas partidas seguintes (no Campeonato Espanhol) porque foi um golpe duríssimo", admitiu Messi em sua primeira coletiva de imprensa em maiss de três anos pelo Barça.

A humilhante eliminação para o Liverpool com a goleada de 4 a 0, mesmo com o título espanhol, deixou uma mancha na temporada do Barça, segundo Messi, que lembrou que no sábado o clube terá a conquistar a dobradinha na Espanha. “Temos a chance de terminar bem no que nos resta do ano" “A equipe só tem que pensar que é preciso ganhar (no sábado) como em todas as finais que jogamos, essa é a ideia: buscar o título".

Messi também fez questão de defender o técnico do Barça, Ernesto Valverde, que viu seu nome em rumores de uma possível demissão. "Sinceramente, acredito que o treinador fez um trabalho impressionante durante todo esse tempo", elogiou Messi, afirmando que gostaria que Valverde continuasse no Barça. Mesmo sem entrar em campo, o atacante argentino terá a chance de garantir a Chuteira de Ouro da Europa nesta sexta-feira, dependendo do que seu rival pelo troféu Kylian Mbappé fizer pelo PSG contra o Reims na última rodada do Campeonato Francês. Messi tem quatro gols de vantagem sobre o jovem francês.

"Não tenho isso na cabeça. ainda estamos nos recuperando do que aconteceu em Liverpool, pelo menos eu ainda estou, e não penso no pessoal, só penso em ganhar essa final e terminar o ano bem, com outro título", concluiu.