Morre Roger Hunt, campeão do mundo com a Inglaterra em 1966

O ex-atacante inglês Roger Hunt, campeão mundial em 1966 e artilheiro do Liverpool no campeonato inglês, morreu aos 83 anos. O anúncio foi feito pelo clube britânico nesta terça-feira. "Lamentamos a morte do lendário ex-jogador Roger Hunt", declarou o LFC em um comunicado.

Roger Hunt passou 11 anos no clube do norte da Inglaterra e marcou 244 gols no campeonato, recorde que permanece até hoje. Ele venceu duas ligas e uma Copa da Inglaterra com os 'Reds'. O ex-atacante do clube John Aldridge prestou homenagem no Twitter àquele que foi "um (dos melhores), senão o MELHOR atacante do Liverpool, SIR ROGER HUNT".

Titular na final da Copa do Mundo de 1966 em que a Inglaterra derrotou a Alemanha (4-2) em 30 de julho de 1966, Roger Hunt (34 partidas, 18 gols) se junta à triste lista de falecidos campeões mundiais de 1966, apenas alguns dias após a morte de Jimmy Greaves aos 81 anos, em 19 de setembro.

Outros como Jacky Charlton e Nobby Stiles faleceram em 2020, Ray Wilson em 2018 e Martin Peters em 2019. Todos eles sofriam do mal de Alzheimer. O capitão Bobby Moore morreu em 1993 de câncer, aos 51 anos, e Alan Ball, em 2007, de um ataque cardíaco.

Entre os titulares da final da Copa de 1966, apenas Geoff Hurst, muito debilitado após sofrer um derrame, George Cohen e Bobby Charlton, também acometido pelo mal de Alzheimer, ainda estão vivos. "Infelizmente, parece muito frequente que nos despedimos de gigantes do nosso clube", lamentou o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp.