MP do Acre quer que goleiro Bruno use tornozeleira eletrônica

O Ministério Público do Acre pediu que o goleiro Bruno Fernandes, recém contratado pelo Rio Branco, passe a usar tornozeleira eletrônica. De acordo com om promotor de Justiça Tales Fonseca, ele também deve apresentar uma carta de emprego ao Iapen (Instituto de Administração Penitenciária), uma exigência imposta a todos os presos que cumprem pena no regime semiaberto.

Condenado a 22 anos e três de prisão pela morte e ocultação do cadáver de Eliza Samúdio, crime ocorrido em 2010, Bruno Fernandes teve direito à progressão para o regime semiaberto no ano passado. Antes de assinar contrato com o Rio Branco, ele havia jogado dois amistosos com o Poços de Caldas F.C, clube da cidade do sul de Minas.



Ainda conforme o promotor, no Acre, os presos monitorados por tornozeleira eletrônica não podem jogar futebol para não danificar o aparelho, no entanto, ele acredita que, no caso de Bruno, o clube poderá arcar com eventuais danos ao equipamento.

O promotor ressaltou, ainda, que o goleiro deverá seguir outras regras, como se recolher após às 18 horas durante a semana, e não poderá sair aos domingos e feriados nacionais. Em caso de jogos em horários que conflitam com a determinação, ele deverá pedir autorização à Justiça.