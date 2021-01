Multidão recebe Juventude após acesso para Série A

publicidade

A delegação do Juventude foi recebida com uma grande festa por parte dos torcedores no início da tarde deste sábado em Caxias do Sul. O clube conquistou na noite desta sexta-feira uma das quatros vagas para a Série A do Campeonato Brasileiro 2021 após vencer o Guarani, em Campinas.

Os atletas chegaram a cidade em um ônibus que os trouxe desde o Aeroporto Salgado Filho até a entrada da cidade. Em seguida, subiram num caminhão que foi acompanhado por uma carreata que congestionou as ruas centrais de Caxias.

No Largo da Praça Dante Alighieri, tradicional local de comemoraçõe de vitórias, os jogadores foram recepcionados por um expressivo número de torcedores. Depois, foram para o estádio Alfredo Jaconi onde uma multidão de torcedores os aguardavam. Houve uma queima de fogos de artificio.

O Juventude terminou a Série B na terceira colocação, com 61 pontos. A equipe disputou pela última vez a série A em 2007.

Foto: Celso Sgorla / Especial / CP