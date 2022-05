Neuer renova com Bayern de Munique até 2024

publicidade

O Bayern de Munique anunciou nesta segunda-feira que renovou o contrato do goleiro alemão Manuel Neuer por mais um ano, até 2024. "Manuel Neuer é o melhor goleiro do mundo e é uma referência há anos em nível internacional. É um feito enorme permanecer na elite mundial por um período tão longo", afirmou o diretor-geral do clube bávaro, Oliver Kahn, para quem o jogador é "uma das figuras mais importantes da história do Bayern".

Neuer chegou ao Bayern vindo do Shalke 04 em 2011. Hoje, aos 36 anos, ele tem 472 jogos pelo clube e é o capitão do time. Pelo Bayern, o goleiro ganhou dez vezes o Campeonato Alemão, cinco Copas da Alemanha e seis Supercopas, além da Liga dos Campeões da Europa, o Mundial de Clubes da Fifa e a Supercopa da Europa.

No início de maio, outro jogador emblemático do clube, o atacante Thomas Müller, também ampliou seu vínculo até junho de 2024. Por outro lado, a permanência do artilheiro Robert Lewandowski e do ponta Serge Gnabry, cujos contratos terminam no ano que vem, continua sendo uma incógnita.

