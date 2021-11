Newcastle anuncia Eddie Howe como novo técnico

publicidade

O Newcastle anunciou nesta segunda-feira Eddie Howe como novo treinador, um mês após o fundo de investimento saudita PIF ter assumido o controle de 80% do capital do clube inglês.

No dia 20 de outubro, o Newcastle havia anunciado a saída, por "mútuo acordo", do treinador Steve Bruce, que estava no cargo desde 2019.

"É uma grande honra ser treinador de um clube do porte e da história do Newcastle United. É um dia de muito orgulho para mim e para a minha família", afirmou Howe, que assinou um contrato válido até 2024 com o clube do norte da Inglaterra.

"É uma oportunidade maravilhosa, mas há muito trabalho pela frente e estou ansioso para começar a trabalhar com os jogadores o mais rápido possível", acrescentou o novo treinador do time, que após o empate por 1 a 1 com o Brighton, no sábado, ocupa penúltima posição no Campeonato Inglês.

Um consórcio liderado por um fundo de investimento saudita comprou o Newcastle em outubro com o objetivo de repetir o sucesso do Manchester City, Paris Saint Germain e Chelsea.

Como primeira meta, os novos proprietários querem a permanência na primeira divisão do futebol inglês, após um início de temporada desastroso