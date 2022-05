Neymar diz que pretende ficar no PSG, apesar dos rumores

publicidade

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, disse nesta quarta-feira em entrevista ao portal My Goal que pretende ficar no clube, apesar dos rumores da imprensa francesa sobre seu futuro.

"Por enquanto não tenho nenhuma informação, mas por mim, a verdade é que fico", disse Neymar em Doha, onde um de seus patrocinadores organiza um torneio de futebol que leva seu nome. "É verdade verdadeira", acrescentou.

O PSG, em plena reconstrução, estaria se perguntando que lugar dar ao brasileiro, que no ano passado renovou contrato até 2025.

A permanência de Kylian Mbappé, que se tornou o pilar do projeto esportivo do clube, deu início a um novo ciclo já neste fim de temporada, com a demissão de Leonardo do cargo de diretor esportivo e talvez a do treinador argentino Mauricio Pochettino.

Segundo o jornal L'Équipe, o PSG "não se oporia à saída de Neymar". O brasileiro marcou contra o Metz no sábado seu 100º gol com a camisa do clube francês.

