Neymar está fora da partida de volta entre PSG e Barcelona

Neymar, com uma lesão em um adutor, está fora da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Barcelona, na quarta-feira, anunciou o clube francês. Neymar "continuará seu trabalho de recuperação individual. Uma nova análise da situação será feita nos próximos dias", afirmou o PSG em um boletim médico.

O atacante brasileiro "retomou os treinos de maneira parcial com o grupo na semana passada", completou o clube, mas não está pronto para uma partida como esta. O número 10 do PSG está afastado dos gramados desde 10 de fevereiro, quando sofreu uma lesão no adutor esquerdo durante a vitória de 1-0 do PSG sobre o Caen pela Copa da França.

Neymar já ficou de fora da partida de ida contra seu ex-clube, que o PSG venceu por 4-1 na Espanha.

