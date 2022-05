Neymar fala sobre Copa do Mundo e revela torcida pelo Flamengo na final da Libertadores de 2019

publicidade

Em live com Diego, o atacante Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira e do PSG, relembrou a emoção em ver o Flamengo conquistar a Libertadores de 2019 em cima do River Plate, com direito a virada com dois gols de Gabigol, além de comentar sobre o desejo de erguer o troféu de campeão na Copa do Mundo do Catar, que será realizada no final do ano.

"A final da Libertadores de vocês vi aqui em casa, torcendo pelo Flamengo, claro. Tinha um flamenguista fanático aqui, meu amigo. Faltando dois minutos, Gabriel acha o gol. No segundo gol, ficamos malucos. Falei: 'Caraca, acho que sou flamenguista', afirmou Neymar, para delírio dos torcedores rubro-negros.

Na época, o jogador publicou diversos vídeos comemorando de forma eufórica o bicampeonato do Flamengo ao lado de amigos. Além do sentimento em ver uma equipe brasileira levando o mais importante torneio entre clubes das Américas, Neymar disse que a torcida e a festa com a conquista se deu pelas diversas amizades que cultiva com integrantes do elenco flamenguista.

"Não é por ser o Flamengo, acho que foi mais pelos jogadores que tinham no Flamengo. A maioria que está no Flamengo é meu amigo ou conhecido de seleção. A gente torce pelos nossos amigos, e ver a felicidade de vocês foi incrível. Foi como se eu tivesse participado do título, tanto que eu liguei para o Gabriel. Fizeram história, e eu e meu pai pulamos abraçados aqui", relembrou.

Copa do Mundo

Entre outros assuntos abordados no papo de Neymar e Diego, a Copa do Mundo não poderia ficar de fora. Depois de parar nas oitavas de final no Mundial de 2018 contra a Bélgica, e perder a trágica semifinal de 2014 para a Alemanha, o camisa 10 da Seleção reiterou seu compromisso com a amarelinha e revelou que conquistar a Copa é, neste momento, seu maior sonho.

"Meu maior sonho nesse ano não tem outra coisa a não ser a Copa do Mundo. Queria muito ganhar a Champions League com o PSG nesse ano, mas infelizmente isso foi adiado. Espero que em 2022 termine com a Copa, é o que eu estou me preparando, não só fisicamente como mentalmente, para que possa dar tudo certo", disse o atacante.

"Vou dar minha vida, é um momento único, joguei duas Copas, sei como funciona, sei que passa muito rápido e, se você não estiver preparado, a oportunidade vai embora. Então essa é uma Copa que eu não quero deixar escapar. É meu maior sonho no momento, tenho muitos sonhos a realizar, com o PSG também, óbvio, mas no momento, em competições que temos até o fim do ano, é a Copa do Mundo, e é para isso que estou focado", emendou.

