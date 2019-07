Neymar não se reapresenta aos treinos no PSG

publicidade

O atacante Neymar, que esteve no Maracanã ontem quando a Seleção Brasileira conquistou o título da Copa América, não se reapresentou nesta segunda-feira ao Paris Saint-Germain. O jogador, conforme o clube francês, não explicou os motivos da ausência.

“O Paris Saint-Germain deplora esta situação e tomará as medidas apropriadas” informou a nota oficial do PSG, sem especificar quais serão essas ações. O tom firme utilizado pelo PSG segue a mesma linha de uma declaração de Leonardo, que reassumiu o cargo de diretor esportivo do clube parisiense: "Não importa se Neymar é Neymar, se Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo, o clube é a instituição maior e precisa ser respeitado. É o clube quem vai orientar um projeto, não é Neymar".

Lesionado há pouco mais de um mês, Neymar é alvo de especulação no Barcelona, que estaria tratando do seu retorno. O presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, despistou sobre uma negociação na semana passada: “Para acabar com tudo que tem saído na mídia, nós sabemos que Neymar quer deixar o PSG, sabemos disso. Mas também sabemos que o PSG não quer que Neymar saia. Então, não há nada”. Neymar foi contratado em 2017 pelo PSG, que desembolsou 222 milhões de euros pelo jogador.

Fora dos gramados, ele aguarda a conclusão do inquérito sobre a acusação de estupro que pesa contra ele. Na semana passada, a Polícia Civil de São Paulo, pediu mais prazo para concluir a investigação do caso.

*Com informações da AFP