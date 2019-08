Neymar treina com o PSG mas não é escalado para jogo contra o Metz

publicidade

O astro Neymar, cujo possível retorno a Barcelona sacode o mundo do futebol, participou nesta quinta-feira do treino do Paris Saint-Germain, mas mais uma vez ficou fora da escalação da equipe e não vai jogar na sexta contra o Metz. " Neymar não está com o grupo já que a situação é a mesma que contra o Toulouse (no último domingo). Nada mudou", explicou o treinador Thomas Tuchel em uma coletiva de imprensa, na véspera do jogo contra o Metz pela quarta rodada da liga francesa.

Neymar ainda não disputou nenhuma partida com o PSG neste campeonato. Tuchel explicou que o craque não vai jogar até que sua situação com o clube fique definida. Pouco antes, diante dos olhares atentos de vários jornalistas, tanto franceses quanto estrangeiros, o brasileiro foi o último a entrar no campo em Camp des Loges para o treino, deixando no ar um suspense sobre sua presença ou não no treino do time campeão francês.

O astro deu uma volta em torno do campo no início da sessão, ao lado de Thiago Silva, antes de participar de uma série de exercícios programados pela comissão técnica durante os 15 minutos abertos à imprensa. Neymar deixou o centro de treinamento antes de todo mundo, por volta de 12h15 (horário de Brasília), cumprimentando os torcedores que esperavam na saída dos jogadores.

Alguns minutos antes do início desse treino, um jornalista italiano da Skysport, especialista no mercado de transferências e habitualmente bem informado, anunciou que PSG e Barcelona haviam chegado a um acordo para o retorno do craque ao Camp Nou, que em 2017 fez o caminho contrário em uma operação que alcançou os 222 milhões de euros.