Nigéria vence Coreia do Sul e se recupera na Copa do Mundo feminina

publicidade

A Nigéria se recuperou nesta quarta-feira na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo feminina de futebol, com uma vitória por 2 a 0 sobre a Coreia do Sul, que praticamente ficou sem chances de classificação às oitavas de final. Apesar de dominar a posse de bola e criar várias boas chances, as jogadoras coreanas acabaram dando de presente a vitória às nigerianas.

O primeiro gol africano foi marcado contra pela coreana Do-Yeon Kim, aos 28 minutos de jogo, após um lançamento despretensioso da zaga da Nigéria. No segundo tempo, a Coreia do Sul chegou a acreditar ter empatado a partida com Geum-Min Lee, mas o lance foi anulado por impedimento.

No fim, foram as nigerianas que conseguiram balançar as redes novamente, com um belo gol de Asisat Oshoala, depois de escapar na velocidade da marcação e driblar a goleira. Com a vitória, a Nigéria respira aliviada no Grupo A da Copa do Mundo, depois de ter perdido na estreia para a Noruega (3x0).

Com três pontos, tem grandes chances de avançar, já que o terceiro lugar também vale uma vaga nas oitavas de final, enquanto as coreanas, com duas derrotas, precisam de um milagre. As duas líderes do grupo, França e Noruega, se enfrentam ainda nesta quarta-feira em Nice, num duelo que poderá definir o primeiro colocado.