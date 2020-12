Odair Hellmann recebe proposta do Al Wasl e deve ir para os Emirados Árabes

publicidade

O técnico Odair Hellmann recebeu uma proposta financeiramente tentadora do Al Wasl e deve se transferir para o clube dos Emirados Árabes. Segundo o jornalista Cosme Rímoli, do Blog Prisma, do R7, o profissional, que comandou o Inter entre o final de 2017 e meados de 2019, informou a direção do Fluminense que deixará o clube.

Para deixar o Tricolor carioca e acertar com o Al Wasl por um ano e meio, Hellmann receberá 2,1 milhões de dólares. No Fluminense, segundo Rimoli, ele recebia R$ 250 mil de salário e passará a receber R$ 600 mil.

O treinador comandou o Fluminense em 50 jogos e, se acertar a saída nos próximos dias, deixará a equipe na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Foram 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, com um aproveitamento de 56%. Foi vice do Carioca de 2020, lutando contra o Flamengo de Jorge Jesus.

