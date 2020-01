Oeste vence o São Paulo e é o adversário do Grêmio na semifinal da Copa SP

publicidade

O Oeste será o adversário do Grêmio na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na próxima quarta-feira, às 17h30, em Barueri. As duas equipes venceram seus duelos desse sábado contra São Paulo e Vasco, respectivamente. A outra vaga na decisão será disputada entre Inter e Corinthians, terça-feira, às 19h15, no mesmo estádio.

Atual campeão, o São Paulo se despediu da Copinha, ao perder para o Oeste, por 2 a 1, em uma Arena Barueri lotada, pelas quartas de final. O São Paulo começou a partida ditando o ritmo, mas foi surpreendido aos seis minutos em um lance de bola parada. Brunão cobrou falta para dentro da área e Douglão cabeceou no canto de Matheus Cunha.

O empate tricolor quase veio em falta cobrada por Antônio Falcão. Aos 14, o zagueiro Matheus deixou tudo igual de cabeça após cobrança de escanteio. A alegria do São Paulo só não durou pouco porque Wellinton perdeu gol feito. A partida era aberta. Maia bateu colocado e acertou o travessão do Oeste. Antes do intervalo, Matheus Cunha evitou o segundo gol de Douglão e Maia finalizou ao lado da trave.

Logo aos dois minutos do segundo tempo, Reifit passou pela marcação e chutou forte com perigo, quase colocando o Oeste novamente na frente do placar. Aos 29 minutos, Tite fez grande jogada individual, foi até a linha de fundo e cruzou para Reifit marcar para o Oeste. O São Paulo partiu com tudo para o ataque, chegou a acertar a trave, mas não conseguiu o empate.

Grêmio

O tricolor gaúcho saiu na frente, mas acabou empatando por 1 a 1 com o Vasco. A classificação gaúcha saiu com o 4 a 3 nos pênaltis. O primeiro tempo da partida disputada no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, foi bastante movimentado. A melhor oportunidade foi vascaína. Aos 38 minutos, Vinícius acertou o travessão do goleiro Adriel após o contra-ataque.

A etapa final também foi agitada. Logo aos 11, o Grêmio abriu o placar com Rildo, que mostrou categoria para concluir cruzamento de Fabrício que Pedro Lucas não havia conseguido desviar. O Vasco não se entregou e conseguiu o empate, aos 30. Vinícius foi à linha de fundo esquerda e colocou na área.

A zaga adversária não afastou direito, e Arthur finalizou para dentro. Ainda houve tempo para Gonçalves carimbar o travessão e quase marcar mais um para o Grêmio. Nos pênaltis, o Vasco desperdiçou duas das cinco cobranças que tentou, enquanto o Grêmio foi impecável nas quatro tentativas.