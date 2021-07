Ítalo Ferreira também avança a semifinal do surfe

publicidade

O brasileiro Ítalo Ferreira confirmou sua vaga na semifinal da disputa do surfe nos Jogos Olímpicos. Em bateria disputada na manhã desta terça-feira, pelo horário do Japão, ele derrotou o japonês Hiroto Ohhara, e se classificou. Na disputa anterior, Gabriel Medina também confirmou sua passagem à semi.

Com as classificações de seus dois surfistas, o Brasil garante ao menos uma medalha na modalidade, já que ambos não se enfrentarão por uma vaga na decisão. As finais ocorrem ainda hoje.

Na semi, Ítalo começou quebrando a vala, conseguindo um 9,73 nos primeiros segundos da disputa. Após, ainda conseguiu mais agregar um 6,57, totalizando 16,30. O japonês somou em suas ondas uma nota 11,90 e não chegou a ameaçar o brasileiro.

Na semifinal, Ítalo aguarda o vencedor da disputa entre Owen Wright, da Austrália, e Lucca Mesinas, do Peru. Medina disputará uma vaga na final com o japonês Kanoa Igarashi. As semifinais iniciam pouco antes da meia-noite, pelo horário brasileiro.

Antes disso, no feminino, a brasileira Silvana Lima cai na água contra a norte-americana Carissa Moore, pelas quartas.