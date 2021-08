Brasil garante vaga na semifinal nos saltos ornamentais dos Jogos Olímpicos

publicidade

O Brasil garantiu um lugar nas semifinais na prova do trampolim de 10 metros nos saltos ornamentais. Na madrugada desta sexta-feira, Kawan Pereira terminou a prova classificatória entre os 18 melhores e agora volta a competir às 22h, quando os 12 melhores vão assegurar um lugar na briga pelo ouro, às 3h da madrugada deste sábado. Isaac Souza, por sua vez, ficou em 20º lugar e está entre as duas vagas reserva, caso algum outro competidor classificado não possa participar.

Em uma modalidade dominado pelos chineses, a briga particular dos brasileiros era para, pelo menos, ir às semifinais. Logo na primeira rodada, Kawan Pereira saltou para 72.00 pontos e pulou para a 9ª colocação. A tranquilidade do início da prova logo virou tensão, quando o brasileiro não repetiu o mesmo desempenho nos três saltos seguintes e passou a ficar no limite da classificação, entre a 15ª e a 17ª posição. No entanto, um bom último salto de 68.80 pontos garantiu a Kawan a vaga de forma até antecipada, já que não seria mais alcançado por outros rivais. No final, o saltador do Brasil ficou no 17º lugar, com 371.65 pontos

O caminho de Isaac Souza, por outro lado, foi complicado desde a primeira rodada. Depois de uma nota 67.20, ele até encerrou a fase na zona de classificação, no 13º lugar. No entanto, em todas os saltos seguintes ficou acima da 20ª colocação, entre 22º e 24º. No entanto, um bom salto na última tentativa valeu ao brasileiro a nota 61.20, o que resultou em uma soma de 339.30 pontos, insuficiente para ficar com uma das vagas diretas, mas que ao menos o coloca entre os dois reservas.

A liderança, como era de se esperar nos saltos ornamentais, ficou com dois chineses. Jian Yang, com 546.90 pontos abriu grande vantagem para o segundo lugar, o compatriota Yuan Cao, com 529.30. Completam o Top 5 o russo Aleksandr Bondar (513.85), o britânico Thomas Daley (453.70) e o canadense Nathan Zsombor-Murray (443.85)