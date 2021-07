Brasileiras vencem dupla tcheca favorita e avançam às quartas de final no tênis em Tóquio

publicidade

Na raça e com match points salvos. Assim, a dupla brasileira Laura Pigossi e Luisa Stefani virou o confronto e venceu Karolina Pliskova e Marketa Vondrousova, da República Tcheca, por 2 sets a 1, parciais de 2/6, 6/4 e 13/11, nesta terça-feira, em Tóquio. Com o resultado, Pigossi e Stefani seguem sua jornada nos Jogos Olímpicos e já estão nas quartas de final.

VITÓRIA NA RAÇA 💪



🇧🇷 1 x 2 🇨🇿

2/6, 6/4 e 13/11



Linda vitória de Luísa Stefani e Laura Pigosi sobre a forte dupla Karolina Pliskova e Marketa Vondrousova.



A dupla feminina 🎾 está nas quartas de final dos @JogosOlimpicos



📷 Gaspar Nóbrega/ COB pic.twitter.com/0XrEOywhCU — Time Brasil (@timebrasil) July 27, 2021

Após um começo dominante, as tchecas saíram na frente na primeira parcial, com um 6 a 2. As representantes do Brasil não se abalaram e foram buscar um 6 a 4 no segundo set.

No tiebreak decisivo no terceiro set, o jogo alternou de mãos e as adversárias chegaram a ter três match points. Na superação, Laura Pigossi e Luisa Stefani conseguiram fechar em 13 a 11 e estão nas quartas de final em Tóquio.

Na próxima fase, as brasileiras enfrentarão as americanas Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegula, cabeças de chave número quatro do torneio.

