Italo Ferreira vence a 1ª bateria do surfe na história das Olimpíadas

publicidade

O Brasil já garantiu uma vaga na próxima fase do surfe masculino. Italo Ferreira conseguiu a liderança da primeira bateria do surfe da história dos Jogos Olímpicos, com nota de 13.67 no final e avançou às oitavas de final da competição Além dele, Hiroto Ohhara (11.40), do Japão, também avançou na primeira bateria.

A disputa no surfe é formada por cinco baterias de quatro surfistas cada. Os dois primeiros colocados avançam para as oitavas