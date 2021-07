Rayssa Leal, a Fadinha, recebe homenagem de Pelé

publicidade

A façanha de Rayssa Leal, de 13 anos, ao conquistar a medalha de prata no skate street empolgou também o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé. Pelo Instagram, o Rei do Futebol fez uma homenagem à Fadinha, como Rayssa é conhecida, comparando o feito a uma fábula que se realizou. Rayssa ficou conhecida por esse apelido, após fazer um vídeo executando manobras e fantasiada de fada. Nem é preciso dizer que o vídeo viralizou.

"Era uma vez uma menina que amava o seu skate e tinha um sonho." E assim começa um verdadeiro Conto de Fadas que fez todos os brasileiros sorrirem hoje. @rayssalealsk8, você me enche de orgulho. Você é realmente uma “Fadinha”, que nos faz acreditar que até os sonhos mais difíceis podem se tornar realidade", postou Pelé.

Rayssa Leal se tornou a mais jovem medalhista olímpica do Brasil, entrando para a história ao ficar com a prata nas disputas ocorridas na madrugada desta segunda-feira. Ela tem 13 anos e 203 dias, e superou a então atleta mais jovem, Rosangela Santos, que, aos 17 anos, ficou com o bronze em Pequim-2008, no revezamento 4 x 100m rasos do atletismo.

Já Pelé, aos 80 anos, tem acompanhado com entusiasmo a Olimpíada e já havia se manifestado nas redes sociais quando, após a vitória da seleção brasileira feminina de futebol por 5 a 0, em cima da China, na abertura do Grupo F dos Jogos Olímpicos de Tóquio, ele homenageou a camisa 10 da seleção feminina. Marta marcou duas vezes na partida.

"Oi, Marta! Você deve estar dormindo neste momento, já que está do outro lado do mundo. Torço que você esteja sonhando com o que fez algumas horas atrás. Falando nisso, quantos sonhos você acha que inspirou hoje?", postou Pelé. E prosseguiu.

"A sua conquista significa muito mais que um recorde pessoal. Ela simboliza a esperança de um mundo melhor, em que as mulheres conquistam muito mais espaço. Esse momento inspira milhões de atletas de tantas outras modalidades esportivas, de todos os lugares do mundo, que lutam por reconhecimento. Parabéns pela sua trajetória. Parabéns, pois você é muito mais que uma jogadora de futebol. Você ajuda a construir um mundo melhor com os seus pés - diz a postagem."