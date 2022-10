Operado após ser esfaqueado nas costas, Pablo Marí recebe alta do hospital

publicidade

O zagueiro espanhol Pablo Marí, ex-Flamengo e atualmente emprestado pelo Arsenal ao Monza, recebeu alta do hospital neste domingo, após ter sido esfaqueado nas costas na quinta-feira e submetido a uma cirurgia no dia seguinte para reduzir os danos musculares causados pelo ataque.

"Pablo Marí recebeu alta do hospital nesta manhã, retornou para casa e agora começa um período de repouso absoluto. O Monza agradece a Osvaldo Chiara e a todos os profissionais do Hospital Niguarda, em Milão. Pablo, estamos te esperando", informou o clube italiano em comunicado.

Marí, que estava com a esposa e o filho, foi atacado em um shopping por um italiano de 46 anos com transtornos mentais que esfaqueou outras cinco pessoas, uma delas um funcionário do supermercado Carrefour que morreu enquanto era levado para o hospital.

O autor do ataque, identificado como Andrea Tombolini e que estava sendo tratado por transtornos mentais, explicou que sentiu "inveja", vendo "todas aquelas pessoas felizes", ao procurador que lida com o caso e que ordenou sua internação de forma cautelar.

Segundo a imprensa local, o agressor foi preso graças à intervenção do ex-jogador de futebol Massimo Tarantino, que jogou por Bologna, Inter de Milão e Napoli. Ele conseguiu imobilizá-lo até a chegada da polícia.

Após ter sido operado para reduzir os danos musculares causados pelo ataque, Marí disse que ele e a sua família estavam "bem, apesar das circunstâncias", e agradeceu "todas as mensagens de apoio".

"Depois do momento difícil que vivemos ontem, eu e a minha família queremos comunicar que felizmente estamos todos bem apesar das circunstâncias, e agradecer todas as mensagens de apoio e afeto que estamos recebendo", comentou o zagueiro.

"Também queremos enviar as nossas condolências e toda a nossa força à família e amigos do falecido, e esperamos sinceramente que todas as pessoas feridas recuperem o mais rápido possível", acrescentou.

Segundo constatou a Agência EFE, Marí ficará afastado dos treinos durante pelo menos dois meses. O Monza pediu para adiar o jogo desta rodada, mas a Série A disse na sexta-feira que a partida contra o Bologna, na segunda-feira, não seria transferido.