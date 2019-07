Palmeiras e Cruzeiro têm jogos decisivos pela Libertadores

publicidade

Palmeiras e Cruzeiro entram em campo hoje para definir o futuro na Libertadores, em partidas de volta das oitavas de final. O Verdão recebe o Godoy Cruz, às 21h30min, no Allianz Parque. Após o empate em 2 a 2 na Argentina, a equipe de Felipão pode empatar em 0 a 0 ou 1 a 1 para avançar no torneio sul-americano. Quem passar do confronto enfrenta nas quartas de final o vencedor do duelo entre Grêmio e Libertad. Os paulistas entram em campo sob forte pressão após os últimos resultados negativos – eliminação na Copa do Brasil e dois jogos sem vencer no Brasileirão, o que culminou na perda da liderança para o Santos.

A torcida protestou muito ontem, mas o técnico Felipão ironizou as reclamações e se mostrou tranquilo para o duelo contra os argentinos. O Godoy Cruz, no final de semana, poupou os titulares na primeira rodada do Campeonato Argentino, e perdeu por 3 a 2 para o San Lorenzo.

Antes, às 19h30min, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o River Plate. Na partida de ida, na semana passada, empate em 0 a 0 no Monumental de Nuñez. Assim, quem vencer avança e enfrenta nas quartas de final o San Lorenzo ou o Cerro Porteño. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A Raposa não vive um bom momento e é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No sábado, com os reservas, perdeu em casa para o Athletico-PR por 2 a 0. Para a partida, o técnico Mano Menezes indicou que fará mudanças na equipe, pois dificilmente contará com Robinho. Por outro lado, Thiago Neves deve estar em campo.