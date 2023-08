Palmeiras segura o Atlético-MG e está nas quartas de final da Libertadores

publicidade

O Palmeiras está nas quartas de final da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o clube paulista empatou sem gols com o Atlético Mineiro no Allianz Arena, em São Paulo. Como havia vencido o jogo da ida por 1 a 0, semana passada no Mineirão, em Belo Horizonte, carimbou o passaporte para a próxima fase, onde vai enfrentar o Deportivo Pereira, da Colômbia, que eliminou o Independiente Del Valle. O primeiro jogo terá mando de campo dos colombianos e o segundo dos brasileiros.

Assim como havia sido na semana passada, em Minas Gerais, Palmeiras e Atlético-MG fizeram uma partida nervosa, sem lá chances de gols clara para ambos os lados. Melhor para os anfitriões, que avançavam com um empate. O jogo ainda teve seu início atrasado em alguns minutos depois que o auxiliar de arbitragem Juan Pablo Belatti teve de ser substituído pelo quarto árbitro após um mal estar.

Em campo, a necessidade de vitória para pelo menos ir aos pênaltis era do Galo. Mesmo assim, quem tomou as iniciativas foi o Palmeiras, que perdeu a chance de abrir o placar com Artur. Na sequência, Gustavo Gómez. Dudu, Rony e Gabriel Menino pararam em boas defesas do goleiro Éverson. O Atlético-MG por sua vez insistia nas jogadas com Hulk, sem sucesso. Tanto que no intervalo o técnico Luiz Felipe Scolari trocou Pavón e Hyoran por Igor Gomes e Patrick. Os mineiros até passaram a ter mais posse de bola, mas sem efetividade na hora de marcar.