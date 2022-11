Pelé está em quarto comum e tem quadro estável, segundo boletim médico

publicidade

Boletim médico de Pelé, de 82 anos, divulgado na tarde desta quarta-feira pelo Hospital Israelita Albert Einstein, afirma que o ex-jogador foi internado nesta terça-feira para reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon. Após os exames, e constatado que Pelé está em pleno controle das funções vitais e condição clínica estável, ele foi levado a um quarto comum onde permanece em observação.

A nota médica é assinada pelo geriatra e endocrinologista Fabio Nasri, pelo oncologista Rene Gansi e pelo doutor Miguel Cendoroglo, diretor-superintendente do Albert Esintein. No início da tarde desta quarta-feira, Kely Nascimento, uma das filhas do ex-jogador, confirmou a internação de Pelé em publicação no Instagram.

"Não tem surpresa nem emergência", afirmou Kely. E completou : “Meu pais (sic) está internado, está regulando medicamento". "Agradecemos muito todo carinho e amor que vocês transmitem!!", disse Kely, sem revelar o nome do hospital.

Em fevereiro deste ano, o Rei do futebol esteve internado no Albert Einstein para realizar uma bateria de exames de rotina. Na ocasião, tratou um quadro de infecção urinária. Em setembro de 2021, o Rei do Futebol foi submetido a uma cirurgia para retirada de tumor no cólon.

