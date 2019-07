Pela Série B, Brasil empata em 0 a 0 com o Sport em Recife

publicidade

O Brasil de Pelotas ficou no 0 a 0 com o Sport, em Recife, em jogo válido pela abertura da 11ª rodada da Série B. A partida foi realizada na noite desta segunda-feira, na única partida da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Xavante se manteve na 12ª colocação, com 13 pontos. No entanto, pode perder até quatro posições na rodada e voltar a se aproximar da zona de rebaixamento para a Série C. Já o Sport perdeu a chance de ingressar no G4, e ficou na 5ª colocação, com 18 pontos.

Na primeira etapa, foi o Sport quem criou as melhores chances de gol, obrigando o goleiro Carlos Eduardo, do Xavante, a fazer pelo menos duas defesas difíceis. Já no segundo tempo, a equipe de Pelotas chegou a marcar um gol, com Grampola. No entanto, o jogador estava impedido e o lance foi anulado.

Na próxima rodada, o Brasil viaja ao centro-oeste, onde encara o Cuiabá, no sábado, 27, na Arena Pantanal, às 19h. Já o Sport encara o Paraná, na sexta, 26, no Durival de Brito, às 21h30min.