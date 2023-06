Placar CP de quinta, 29 de junho: confira jogos e resultados das principais competições de futebol

publicidade

LIBERTADORES

Fase de grupos, 6ª rodada

Ontem:

Inter 3 x 1 Independiente Medellín

Nacional-URU 1 x 0 Metropolitanos

Corinthians 3 x 0 Liverpool do Uruguai

Flamengo 4 x 0 Aucas do Equador

Racing 4 x 0 Ñublense do Chile

Independiente Del Valle 3 x 2 Argentinos Juniors

Hoje:

Palmeiras x Bolívar

Barcelona de Guayaquil x Cerro Porteño

Boca Juniors x Monagas

Colo-Colo x Deportivo Pereira

COPA SUL-AMERICANA

Fase de grupos, 6ª rodada

Ontem:

Red Bull Bragantino 7 x 1 Tacuary

Estudiantes 4 x 0 Oriente Petrolero

Guaraní do Paraguai 2 x 0 Huracán da Argentina

Emelec do Equador 2 x 1 Danubio do Uruguai

Universitário do Peru 1 x 0 Gimnasia La Plata

Independiente Santa Fe da Colômbia 1 x 2 Goiás

Hoje:

LDU x Universidad César Vallejo

Botafogo x Magallanes

Santos x Blooming

Newell's Old Boys x Audax Italiano

Peñarol x América-MG

Defensa y Justicia x Millonarios

SÉRIE B

14ª rodada, ontem:

Londrina 1 x 2 Juventude

Guarani 2 x 1 Mirassol

Ituano 0 x 1 Ponte Preta

Vitória 2 x 1 Sampaio Corrêa

ABC de Natal 1 x 1 Atlético Goianiense

Ceará 0 x 0 Avaí

Na terça-feira

Criciúma 2 x 1 CRB

Chapecoense 1 x 1 Sport

Vila Nova-GO 1 x 0 Tombense-MG

Novorizontino 0 x 1 Botafogo-SP

SÉRIE C

10ª rodada, ontem:

CSA de Maceió 0 x 1 América de Natal

Náutico 0 x 1 Amazonas

Na terça-feira:

Botafogo de Campina Grande (PB) 3 x 2 Paysandu

COPA FGF REI PELÉ

1ª rodada, ontem:

Novo Horizonte 1 x 5 São José

Pelotas 1 x 0 Novo Hamburgo

Inter-SM 1 x 0 Aimoré

2ª rodada, ontem:

Passo Fundo 2 x 0 União Frederiquense