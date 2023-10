Placar CP de segunda 23 de outubro: confira jogos e resultados das principais competições de futebol

publicidade

BRASILEIRÃO

28ª rodada

Sábado:

São Paulo 3 x 0 Grêmio

Bahia 2 x 0 Fortaleza

Cuiabá 1 x 1 Goiás

Ontem:

Inter 7 x 1 Santos

Botafogo 1 x 1 Athletico-PR

Flamengo 1 x 0 Vasco

Atlético-MG 0 x 1 Cruzeiro

Coritiba 0 x 2 Palmeiras

Corinthians 1 x 1 América

Red Bull Bragantino 1 x 0 Fluminense

SÉRIE B

33ª rodada

Sábado:

Juventude 2 x 2 Londrina

Botafogo-SP 2 x 0 Novorizontino

CRB 0 x 1 Criciúma

Ontem:

Avaí 1 x 0 Ceará

Sport Recife 2 x 1 Chapecoense

Hoje:

Ponte Preta x Ituano

SÉRIE C

Final, jogo de volta, ontem:

Brusque-SC 1 x 2 Amazonas*

(*) campeão



TERCEIRONA GAÚCHA

5ª rodada

Ontem:

Cruzeiro 5 x 0 Real Sport Club

Rio Grande 1 x 2 Riograndense

Sábado:

Riopardense 0 x 3 Futebol Com Vida

Sapucaiense 1 x 6 Gramadense

Elite 0 x 1 Santo Ângelo

INGLATERRA

9ª rodada

Ontem:

Aston Villa 4 x 1 West Ham

No sábado:

Liverpool 2 x 0 Everton

Bournemouth 1 x 2 Wolverhampton

Brentford 3 x 0 Burnley

Manchester City 2 x 1 Brighton

Newcastle 4 x 0 Crystal Palace

Nottingham Forest 2 x 2 Luton Town

Chelsea 2 x 2 Arsenal

Sheffield United 1 x 2 Manchester United

Hoje:

Tottenham x Fulham

ESPANHA

10ª rodada

Ontem:

Barcelona 1 x 0 Athletic Bilbao

Las Palmas 0 x 1 Rayo Vallecano

Girona 5 x 2 Almería

Villarreal 1 x 1 Alavés

No sábado:

Real Sociedad 1 x 0 Mallorca

Getafe 1 x 1 Real Betis

Sevilla 1 x 1 Real Madrid

Celta de Vigo 0 x 3 Atlético de Madrid

Hoje: Valencia x Cádiz

ITÁLIA

9ª rodada

Ontem: Roma 1 x 0 Monza

Bologna 2 x 1 Frosinone

Salernitana 2 x 2 Cagliari

Atalanta 2 x 0 Genoa

Milan 0 x 1 Juventus

No sábado:

Hellas Verona 1 x 3 Napoli

Torino 0 x 3 Internazionale

Sassuolo 0 x 2 Lazio

Hoje:

Udinese x Lecce

Fiorentina x Empoli

ALEMANHA

8ª rodada

Ontem:

Colônia 3 x 1 Borussia Mönchengladbach

Heidenheim 2 x 5 Augsburg

No sábado:

Darmstadt 1 x 3 RB Leipzig

Freiburg 2 x 1 Bochum

Hoffenheim 1 x 3 Eintracht Frankfurt

Union Berlin 0 x 3 Stuttgart

Wolfsburg 1 x 2 Bayer Leverkusen

Mainz 05 1 x 3 Bayern Munique

FRANÇA

9ª rodada

Ontem:

Lorient 2 x 1 Rennes

Lille 1 x 0 Brest

Nantes 2 x 0 Montpellier

Toulouse 1 x 1 Reims

Monaco 2 x 1 Metz

Lyon 1 x 2 Clermont Foot

LIBERTADORES FEMININA

Final, no sábado:

Palmeiras 0 x 1 Corinthians*

(*) campeão.

Decisão do 3° lugar, no sábado:

Atlético Nacional 3 x 2 Inter

GAUCHÃO FEMININO

4ª rodada, ontem:

Brasil de Farroupilha 2 x 1 Flamengo de São Pedro

Grêmio 13 x 0 Elite de Santo Ângelo