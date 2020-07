Prefeitura mantém proibição de jogos de futebol em Porto Alegre

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre divulgou nota nesta sexta-feira informando que as partidas de futebol seguem suspensas na Capital. Segundo o comunicado, o aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade obriga o Executivo a manter a restrição temporária. Com a decisão, o Gre-Nal do Gauchão da próxima quarta-feira será realizado em Caxias do Sul.

“Apesar do acompanhamento técnico e de protocolos criados pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), o momento da pandemia na cidade não permite a realização de eventos desse porte”, afirma o texto da nota oficial.

A Prefeitura promete seguir avaliando a situação e manterá contato direto com a FGF e com os clubes da cidade “para que todas as medidas a serem adotas sejam pensadas com base na segurança de toda a população de Porto Alegre”.

Atualização - GreNal do Gauchão

A partida, marcada inicialmente para o próximo dia 22, não irá ocorrer em Porto Alegre.

A decisão da Prefeitura foi manter o clássico como atividade restrita devido ao aumento na demanda por UTIs.#PoaContraOCorona — Porto Alegre (@Prefeitura_POA) July 17, 2020

Taxa de ocupação de UTIs de Porto Alegre ultrapassa 90%

Na quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, pela primeira vez desde o começo da pandemia da Covid-19, em março, a taxa de ocupação nas UTIs do sistema de Saúde de Porto Alegre ultrapassou os 90%. Durante a noite, o painel de monitoramento feito pela SMS indicava 90,85% da capacidade hospitalar preenchida.

A cidade registrou até a noite de quinta-feira 192 mortes decorrentes da Covid-19. O número de pessoas com o novo coronavírus era de 5.860 e outras 8.185 ainda não tinham a confirmação. Porto Alegre tinha 252 pacientes com confirmação da doença em UTIs e 44 pacientes que ainda aguardavam a confirmação.