Preparador físico que agrediu Pedro deixa o Flamengo

publicidade

O preparador físico Pablo Fernández não faz mais parte da Comissão Técnica do Flamengo. A informação foi confirmada pela reportagem da ESPN no final da tarde deste domingo. Segundo a notícia, o clube carioca e o técnico Jorge Sampaoli teriam chegado a um entendimento para que não houvesse a demissão de Fernández, mas que o profissional apresentasse uma carta de demissão. A saída de Fernández ocorre quase dois dias depois dele ter agredido o atacante Pedro, após a vitória do clube carioca contra o Atlético-MG na noite deste sábado, em Minas Gerais.

Fernández não teria gostado da atitude de Pedro, que teria se recusado a aquecer durante a partida. O próprio atacante foi às redes sociais na noite de sábado expor o ocorrido. Ainda no sábado, o jogador prestou queixa na Polícia Civil de Belo Horizonte. Além do preparador físico, jogadores do Flamengo, que serviram de testemunha, também prestaram depoimento. No próprio pos, o jogador se manifesta insatisfeito com as poucas oportunidades que vem recebendo no clube desde a chagada de Sampaoli.

Neste domingo, Fernández emitiu uma nota pedindo desculpa pelo ocorrido. O técnico do Flamenfo, Jorge Sampaoli, também foi às redes sociais lamentar o episódio. Segundo a ESPN, a situação dele também estaria indefinida. Um suposto jantar entre o treinador, Marcos Braz e Bruno Spindel, ocorrido neste domingo, decidiria o futuro de Sampaoli.

O incidente ocorre às vésperas de mais uma decisão para o Flamengo. Nesta quarta-feira, o atual campeão da Copa Libertadores recebe o Olímpia no estádio Maracanã às 21h, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liberadores.

Veja Também