Presidente do Nacional vê Luis Suarez comovido por torcida e confia na contratação

O Inter pode ganhar um adversário de peso na sua luta pelo título da Copa Sul-Americana. Em entrevista ao jornalista Federico Buysan, da Telemundo, o presidente do Nacional, José Fuentes, disse que o atacante Luis Suárez está comovido com os chamados dos torcedores para voltar ao clube. O cartolo tricolor conversou com o staff de "El Pistolero" em Madrid nesta quarta-feira.

Ahora @Buysan con el presidente de Nacional, José Fuentes desde Madrid en horas claves por el futuro de Luis Suárez.



"Al jugador lo conmovió las muestras de afecto de la hinchada", expresó Fuentes y agregó que la familia "quiere ir a Uruguay". pic.twitter.com/cMVwQXfMt4 — Telemundo (@TelemundoUY) July 20, 2022

Segundo Fuentes, a família do atacante, que está livre no mercado desde que deixou o Atlético Madrid, está decidida em voltar para o Uruguai. Fuentes disse que sai contente do breve encontro. Suárez garantiu que tem outras propostas.

O presidente do Nacional afirmou que as chances aumentaram "muito em relação aos últimos dez dias". Suarez foi revelado pelo clube e viveu sua melhor temporada no Uruguai em 2006, quando marcou 12 gols em 34 jogos. Ele inclusive, enfrentou o Inter na campanha do título da Libertadores da América.

