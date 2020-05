Primeiro-ministro japonês exige Olimpíada "ideal" e com a ajuda de vacina

publicidade

O primeiro-ministro Shinzo Abe afirmou, nesta segunda-feira, que os Jogos Olímpicos de Tóquio, ano que vem, precisam ser disputados de forma "ideal" e com a necessidade de já existir uma vacina contra o coronavírus.

O desejo de Abe foi relatado durante entrevista coletiva na capital japonesa, que teve como tema também o fim do estado de emergência no país, que estava em vigor desde 7 de abril por causa do surto da doença. Em 24 de março, a Olimpíada foi adiada para 2021, quando será disputada entre os dias 23 de julho e 8 de agosto.

"Atualmente, o COI (Comitê Olímpico Internacional) e o comitê organizador (de Tóquio-2020) estão trabalhando para a preparação da Olimpíada no verão do ano em que vem. No entanto, a luta contra o coronavírus será longa", disse Abe.

As declarações do primeiro-ministro japonês vêm na sequência de palavras recentes do presidente do COI, Thomas Bach, em que afirmou ser impossível adiar mais uma vez os Jogos. "O governo mantém a posição de a Olimpíada ser disputada de forma ideal como uma amostra da vitória completa da humanidade contra o coronavírus."

Mas Abe afirmou que a luta contra a Covid-19 não é apenas do Japão. "As pessoas virão de todo o mundo e os atletas vão querer treinar. Eu acho que é extremamente importante que se desenvolvam medicamentos e a vacina."