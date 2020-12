PSG confirma que Neymar só voltará a jogar no próximo ano

publicidade

A entrada dura do brasileiro Thiago Mendes em Neymar, na partida entre o Paris Saint-Germain e o Lyon, em Paris, no último domingo, deixará Neymar fora dos campos até o fim deste ano. Segundo comunicado do PSG, ainda há a existência de uma contusão óssea no tornozelo do jogador, que necessita prosseguir o tratamento. O jornal L'Equipe informou que o retorno do brasileiro às competições está previsto para janeiro.

Ele ficará de fora, portanto, do próximo compromisso do PSG, contra o Lille, neste domingo. A notícia frustrou o treinador parisiense, Thomas Tuchel, que manteve até o último momento a esperança de conseguir escalar o brasileiro. A ausência de Neymar se soma às de Danilo, Sarabia, Icardi, Diallo e Bernat. Já Marquinhos, recuperado de contusão no quadril, porém, poderá retornar.