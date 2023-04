Rüdiger, do Real Madrid, sofre insultos racistas da torcida do Cádiz em jogo do Espanhol

publicidade

O futebol espanhol foi mais uma vez marcado por um caso de racismo neste fim de semana. A vítima desta vez foi o zagueiro alemão Antonio Rüdiger, do Real Madrid, logo após a vitória por 2 a 0 sobre o Cádiz, no sábado, em rodada do Campeonato Espanhol. Após o fim do jogo disputado no estádio Ramon de Carranza, o jogador foi entregar sua camisa a um torcedor do Real, que estava em um setor misto da arquibancada, e recebeu insultos racistas de fãs do Cádiz que estavam próximos.

Um vídeo divulgado nas redes sociais neste domingo mostra o jogador do Real indo entregar sua camisa a um torcedor, quando começa a ouvir xingamentos racistas vindos do setor ao lado. Alguns objetos também foram arremessados contra Rüdiger, que chega a discutir com aqueles que gritavam, antes de levantar os braços e entregar a camisa. Após isso, o defensor é afastado do local por membros do estafe do próprio Real.

O futebol espanhol tem sido palco de casos recorrentes de racismo na atual temporada, principalmente contra o brasileiro Vinicius Júnior, companheiro de Rüdiger no Real. O alemão chegou a defender o brasileiro publicamente há cerca de um mês.

Em abril, o atacante brasileiro testemunhou contra um torcedor do Mallorca acusado de chamá-lo de "macaco" durante uma partida. O mesmo torcedor foi acusado de insultar o meio-campista Samu Chukwueze, do Villarreal, em outra partida. Em seu depoimento, o torcedor admitiu as ofensas racistas dirigidas ao brasileiro e pediu perdão diante da juíza.

Identificado pela polícia espanhola por vídeo, ele é investigado agora por crime de ódio. Ele foi multado em 4 mil euros, cerca de R$ 22 mil, foi banido do quadro de sócio-torcedor do Mallorca e está impedido de entrar em eventos esportivos por um ano.A liga espanhola apresentou diversas denúncias formais às autoridades pelos insultos racistas contra Vinicius, algumas das quais foram arquivadas. O Valladolid recentemente suspendeu 12 sócios-torcedores enquanto investiga supostos insultos a Vinícius.

O primeiro julgamento na Espanha contra um torcedor por insultos racistas a um jogador de futebol está previsto para ocorrer este ano, em um processo contra um torcedor do Espanyol por insultar o atacante do Athletic Bilbao, Iñaki Williams, alguns anos atrás.

