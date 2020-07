Renault anuncia retorno de Fernando Alonso

O bicampeão mundial Fernando Alonso está de volta à Fórmula 1. A Renault anunciou nesta quarta-feira o retorno do piloto espanhaol à escuderia. Ele será substituto de Daniel Ricciardo, que irá para a McLaren.

OFFICIAL NEWS 🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁 Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season. 👉 https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN

Em depoimento publicado no Twitter da escuderia, Fernando Alonso disse que está retornando para a sua família dentro da Fórmula 1, onde construiu boas memórias. "A Renault é a minha família, foi com quem conquistei meus dois títulos mundiais. Mas estou olhando para frente agora. É uma grande fonte de orgulho e uma imensa emoção em retornar para a equipe", disse.

“Renault is my family, my fondest memories in Formula One with my two World Championship titles, but I'm now looking ahead. It's a great source of pride and with an immense emotion I’m returning to the team [...]" - @alo_oficial #RSspirit pic.twitter.com/H9tUKpr4OI